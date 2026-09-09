Украинские подростки спровоцировали конфликт с со стрельбой в польском автобусе

В Польше 15-летний гражданин Украины открыл стрельбу в автобусе и ранил мужчину.В польском городе Пётркув-Трыбунальский 15-летний гражданин Украины несколько раз выстрелил из газового пистолета в ходе конфликта с пассажирами автобуса.
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