Украинские подростки спровоцировали конфликт с со стрельбой в польском автобусе

В Польше 15-летний гражданин Украины открыл стрельбу в автобусе и ранил мужчину.В польском городе Пётркув-Трыбунальский 15-летний гражданин Украины несколько раз выстрелил из газового пистолета в ходе конфликта с пассажирами автобуса.