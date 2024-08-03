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Всё о разводах

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Как мужчины притворяются «девочками». Часто успешнее, чем сами девочки

Как мужчины притворяются «девочками». Часто успешнее, чем сами девочки

Девочка: просит своего парня открыть банку огурцов потому, что не умеет сама Девушка: открывает банку сама Женщина: просит мужчину открыть банку огурцов, чтобы он почувствовал свою значимость Народное творчество Знаете, я неоднократно слышала такие шутки про «девочек».

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