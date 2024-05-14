👍В майские праздники Крым посетили 266,7 тысячи туристов Как сообщил Глава республики Сергей Аксёнов, это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
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👍В майские праздники Крым посетили 266,7 тысячи туристов Как сообщил Глава республики Сергей Аксёнов, это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.