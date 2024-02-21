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Политик Дюпон-Эньян решил оспорить соглашение Франции о безопасности с Украины

Политик Дюпон-Эньян решил оспорить соглашение Франции о безопасности с Украины

Соглашение о безопасности с Украиной решили оспорить во Франции. Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал сенатора Алена Упера в стремлении обратиться в Государственный совет страны.

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