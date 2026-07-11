НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Theta Eridani светилась ярче тысячу лет из-за перетока массы в системе

Theta Eridani светилась ярче тысячу лет из-за перетока массы в системе

Представьте: в современный список ярчайших звёзд неба вы добавляете объект, которого там нет. Именно такая загадка два века не давала покоя астрономам в отношении Theta Eridani (Акамар) — звёзды в созвёздии Эридана на расстоянии 167 световых лет от Земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии