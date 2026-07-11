Theta Eridani светилась ярче тысячу лет из-за перетока массы в системе

Представьте: в современный список ярчайших звёзд неба вы добавляете объект, которого там нет. Именно такая загадка два века не давала покоя астрономам в отношении Theta Eridani (Акамар) — звёзды в созвёздии Эридана на расстоянии 167 световых лет от Земли.