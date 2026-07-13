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Аргументы и Факты

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Минобороны РФ: военные сорвали доставку боеприпасов ВСУ в Дружковке

Минобороны РФ: военные сорвали доставку боеприпасов ВСУ в Дружковке

Российские военные ликвидировали транспорт и наземный робототехнический комплекс Вооружённых сил Украины в Дружковке в Донецкой народной республике, сорвав доставку боеприпасов и ротацию, сообщает Минобороны РФ.

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