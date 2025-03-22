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Царьград

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Вулчин: Запад вложил в сербские НКО 3 млрд евро, обогнав инвестиции в страну

Вулчин: Запад вложил в сербские НКО 3 млрд евро, обогнав инвестиции в страну

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что западные страны за четыре года выделили сербским неправительственным организациям около трех миллиардов евро, что превышает их прямые инвестиции в экономику страны, согласно президенту Александру Вучичу.

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