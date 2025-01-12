Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.
Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
Комментарии
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ф
федор
😀
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19 час.
В
Валерий
Близкие к тому расклады в историческом контексте имели место ранее и Россия почти всегда проигрывала.Не следует недооценивать противника. Даже т.н. "братья" сдают повсеместно, проявляя свою независимость. При таких вариантах с мировым гегемоном следует быть крайне осторожным и не дать увязнуть коготку, иначе .......................................
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18 час.
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