Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

В

Валерий

Близкие к тому расклады в историческом контексте имели место ранее и Россия почти всегда проигрывала.Не следует недооценивать противника. Даже т.н. "братья" сдают повсеместно, проявляя свою независимость. При таких вариантах с мировым гегемоном следует быть крайне осторожным и не дать увязнуть коготку, иначе .......................................