БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Совесть свою от укора спасал он бутылкой Кагора

Совесть свою от укора спасал он бутылкой Кагора

На военно-морскую базу Балтийска можно теперь пройти хотя бы по паспорту. Этот самый западный берег страны долго был секретным объектом ещё с прусских времён, когда именовался Пиллау.

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