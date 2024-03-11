Арестованного замглавы Василеостровского района будут судить за превышение полномочий

По делу назначено предварительное судебное заседание. В Петербурге суд принял к производству уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Василеостровского района Игоря Пономарёва, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
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