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Спасатели МЧС России предупреждают об опасности тонкого льда

Спасатели МЧС России предупреждают об опасности тонкого льда

С наступлением холодов на водоемах в ряде регионов России уже образовался первый лед. МЧС России обращает внимание, что до наступления устойчивой минусовой температуры он еще не прочен.

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