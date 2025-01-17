В Новосибирске на кладбищах предлагают возводить колумбарии

В настоящее время директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин готовит обращение на имя губернатора с инициативой отводить место под колумбарий на кладбищах, которые расположены на сельских территориях.
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