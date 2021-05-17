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Стало известно о новом способе интернет-пиратов оставаться в выдаче поисковиков

Стало известно о новом способе интернет-пиратов оставаться в выдаче поисковиков

Компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB установила новый способ, позволяющий интернет-пиратам обходить меморандум, который обязывает поисковые системы удалять ссылки на страницы с нелегальным контентом из результатов поисковой выдачи.

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