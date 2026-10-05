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Царьград

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В Анапе задержали 14 кубинцев-нелегалов: хозяйке дома грозит срок

В Анапе задержали 14 кубинцев-нелегалов: хозяйке дома грозит срок

Полиция задержала в частном доме на улице Крымской 14 граждан Кубы с истёкшим сроком пребывания в России; им назначены штрафы и принудительное выдворение, а 68-летнюю владелицу жилья проверяют по статье об организации незаконной миграции.

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