В Анапе задержали 14 кубинцев-нелегалов: хозяйке дома грозит срок

Полиция задержала в частном доме на улице Крымской 14 граждан Кубы с истёкшим сроком пребывания в России; им назначены штрафы и принудительное выдворение, а 68-летнюю владелицу жилья проверяют по статье об организации незаконной миграции.
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