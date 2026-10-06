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Новости Липецка

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Ипотека под 20% в ЦФО: переплата и доступность

Ипотека под 20% в ЦФО: переплата и доступность

Стоимость типовой квартиры в новостройке варьируется от 6,9 млн в Тамбовской области до 33,7 млн в Москве, первоначальный взнос — от 1,4 до 2 млн рублей.

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