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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андерссон о победе в скиатлоне: «Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов»

Андерссон победила на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Второй стала американка Джесси Диггинс, третьей – норвежка Хайди Венг.

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