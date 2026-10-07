В двух округах Подмосковья ввели карантин из-за болезней скота

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области установило санитарные ограничения в подсобных хозяйствах Зарайского округа, где выявлен лейкоз крупного рогатого скота, и на агропредприятии «Вохринка» в Раменском округе, ставшем очагом узелкового дерматита.