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В Иркутской области по факту возгорания, произошедшего на танкере «Семен Дежнёв» возбуждено уголовное дело

Слкдственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту возгорания, произошедшего на танкере «Семен Дежнёв» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.

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