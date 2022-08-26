Tele2 приглашает жителей Оренбурга отметить день рождения любимого города

Фестиваль с танцевальной, музыкальной и выставочной зонами пройдет в парке им. В.И. Ленина. Tele2 приглашает всех гостей праздника на свою площадку, где каждый сможет побывать в виртуальной реальности при помощи VR-очков и продегустировать попкорн.