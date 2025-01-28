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Петербургский дневник

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ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 18 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем официальном телеграм-канале.

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