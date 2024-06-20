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Королева заявила, что ей нравятся отношения сына с его девушкой Мелиссой

Королева заявила, что ей нравятся отношения сына с его девушкой Мелиссой

Наташа Королева опровергла обвинения в нелюбви к возлюбленной своего сына Архипа. Поклонники давно обсуждали, что певица якобы мечтает о расставании наследника с Мелиссой, но сама Королева категорически отвергла эти слухи.

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