Official Stockholm reacted to the detention by the Russian authorities of a Swedish citizen who participated in hostilities on the side of the Kiev regime and illegally crossed the border of Russia.
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