Радник Держдепартаменту Дерек Шолле (архівне фото) США: ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат В інтерв'ю «Голосу Америки» #187; радник Держдепартаменту Дерек Шолле дав оцінку переговорів щодо України, ролі Китаю та майбутнього саміту АСЕАН США бачать мало ознак того, що переговори між Росією та Україною «проходять плідно», оскільки війна […] Сообщение США: ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.