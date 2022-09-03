В Ярославле полицейские приняли участие в мероприятиях к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Ярославле проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В школе № 6 состоялось мероприятие «#НашМирНашеДело», организованное Государственным автономным учреждением культуры Ярославской области «Концертно-зрелищный центр» в рамках областной киноакции «Дети мира — за мир».