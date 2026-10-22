Россияне, которые держат в банках от ₽1 млн до ₽60 млн, за год увеличили свои сбережения почти на треть: в сумме у них теперь более ₽21 трлн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Тверь на форуме в...
- Как поддержать ра...
- ВВ Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым