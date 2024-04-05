На Госуслугах открыли специальный раздел для ветеранов СВО

На нём собрана вся актуальная информация о льготах и социальной поддержке.На портале Госуслуг появился раздел, где ветераны специальной военной операции и члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки.
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