Полпред президента в УрФО Якушев отметил Челябинск за помощь участникам СВО

Скоро во всех регионах откроются филиалы госфонда поддержки «Защитники Отечества». По словам главы УрФО, открытие планируется на 30,31 мая и 1 июня сейчас заканчивается вся необходимая подготовка соответствующей инфраструктуры.
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