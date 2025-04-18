Большая часть острова Пуэрто-Рико осталась без электричнства

Днем 16 апреля внезапно отключилось электричество на всем острове Пуэрто-Рико, включая главный международный аэропорт острова, несколько больниц и гостиниц, заполненных отдыхающими, сообщил 17 апреля телеканал CBS News.
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