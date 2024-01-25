В России проведут полномасштабный учет снежного барса

В России дан старт полномасштабного учета снежного барса. Впервые в мероприятии примут участие четыре региона страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сайлюгемский нацпарк Республики Алтай, который будет координировать исследование.
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