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Юки Цунода: «Если не найду место в «Ф-1» в следующем сезоне, придется искать варианты в других сериях»

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о том, что хотел бы вернуться в «Формулу-1» на постоянной основе.

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