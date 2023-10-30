Неделя просмотров открытых занятий.

С 9 по 13 октября прошли открытые просмотры занятий по направлениям: - ´Воспитание основ культуры в области охраны окружающей среды и природопользования через познавательно-практическую деятельность и труд в природе´, - проведение занятий с детьми по развитию звуковой культуры речи и речевого дыхания, - развитие эмоционально-волевой сферы воспитанн .