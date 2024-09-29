КПК привела китайскую нацию к созданию двух чудес за последние 75 лет -- Си Цзиньпин

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- За последние 75 лет Коммунистическая партия Китая /КПК/, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, создала два чуда - поддержание динамичного экономического развития и сохранение длительной социальной стабильности.