Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

КПК привела китайскую нацию к созданию двух чудес за последние 75 лет -- Си Цзиньпин

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- За последние 75 лет Коммунистическая партия Китая /КПК/, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, создала два чуда - поддержание динамичного экономического развития и сохранение длительной социальной стабильности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх