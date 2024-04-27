Как автоматизировать твердотопливный котел

Котел — незаменимая вещь в загородном доме. И в том случае, если возможности провести в дом газ нет, а дизельное топливо кажется не лучшим выбором, оптимальным источником тепла становится твердотопливный котел с автоматической системой управления.
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