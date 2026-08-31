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Царьград

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Ozon выплачивает зарплату белгородским работникам из-за атаки

Ozon выплачивает зарплату белгородским работникам из-за атаки

Компания Ozon компенсирует зарплаты сотрудникам склада в Белгороде, ставшего целью ракетной атаки. Пострадавшие находятся под медицинским присмотром.

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