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В Новгородской области вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии

В Новгородской области вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №9, расположенной в посёлке Парфино, Ивана Михайлова было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСИН .

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