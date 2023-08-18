В Новгородской области вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №9, расположенной в посёлке Парфино, Ивана Михайлова было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСИН .
Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №9, расположенной в посёлке Парфино, Ивана Михайлова было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСИН .
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