В народном календаре сегодня день Ивана Молчальника/Ивана Безмолвного. Считается, что 16 декабря над миром повисает какая-то особая тишина, в которую можно погрузиться и найти ответы.
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В народном календаре сегодня день Ивана Молчальника/Ивана Безмолвного. Считается, что 16 декабря над миром повисает какая-то особая тишина, в которую можно погрузиться и найти ответы.