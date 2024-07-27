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Ситуация критическая: Сырский перебрасывает части для контрнаступления. Солдаты оставили позиции без приказа

Ситуация критическая: Сырский перебрасывает части для контрнаступления. Солдаты оставили позиции без приказа

На участке фронта в ДНР для украинской армии сложилась критическая ситуация. Солдаты оказались в "котле" между двумя населёнными пунктами и бросили позиции без приказа.

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