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5koleso.ru

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Aston Martin показал свой первый мотоцикл: AMB 002 Roadster уже можно заказать

Британская компания разрабатывала новый Aston Martin AMB 002 Roadster совместно с Brough Superior. Этот байк стал первым мотоциклом в истории марки, допущенным до эксплуатации на дорогах общего пользования.

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