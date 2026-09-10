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Государственные исполнители не смогли выселить общину УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах

Государственные исполнители не смогли выселить общину УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах

10 сентября 2026 года Государственная исполнительная служба, которая заранее анонсировала принудительное выселение общины УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах, провела обследование помещений собора по делу о наличии работников и имущества Черновицкой епархии.

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