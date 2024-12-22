Словакия пригрозила Украине конфликтом, если та прекратит транзит газа из РФ

Глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому кабинету министров серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства.
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