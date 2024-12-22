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Словакия пригрозила Украине конфликтом, если та прекратит транзит газа из РФ

Словакия пригрозила Украине конфликтом, если та прекратит транзит газа из РФ

Глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому кабинету министров серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства.

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