Дании поручат досмотр и блокировку танкеров с российской нефтью, проходящие через её воды. Как пишет Financial Times, такая свежая идея родилась в евроумах оттого, что распиаренный «ценовой потолок» на нефть не работает совсем.
Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а что тут разрабатывать, попробуют придурки из любой карликовой странишки остановить танкер, заранее предупредить, что тут же прилетит ответ и мощнейший!!
Ответить
18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Начнет но если не будем жевать сопли. Как Иран.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии