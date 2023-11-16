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Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?

Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?

Дании поручат досмотр и блокировку танкеров с российской нефтью, проходящие через её воды. Как пишет Financial Times, такая свежая идея родилась в евроумах оттого, что распиаренный «ценовой потолок» на нефть не работает совсем.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
а что тут разрабатывать, попробуют придурки из любой карликовой странишки остановить танкер, заранее предупредить, что тут же прилетит ответ и мощнейший!!
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Начнет но если не будем жевать сопли. Как Иран.
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17 час.

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