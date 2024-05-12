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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Долан рассказал о региональных трансляциях спортивных команд Нью-Йорка: «Все местные клубы в одном пакете»

Джеймс Долан рассказал о региональных трансляциях спортивных команд Нью-Йорка: «Все местные клубы в одном пакете»

«Когда речь идет об НФЛ, национальный формат вещания оправдывает себя. Но когда мы говорим о баскетболе и хоккее, эта  модель недостаточна.

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