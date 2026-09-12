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Всегда трясу тушенку перед покупкой: о чем говорит бульканье в банке и как выбрать лучшую

Всегда трясу тушенку перед покупкой: о чем говорит бульканье в банке и как выбрать лучшую

Дешевая тушенка – это продукт, состав которого выдает цена. Вскрывая банку за 89 руб., купленную в эконом-маркете, покупатель рискует обнаружить не аппетитные мясные волокна, а бульон с жиром и пару крошечных кусочков.

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