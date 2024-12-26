В ночь на 26 декабря ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Сумской, Киевской и Харьковской областях Российские войска провели беспилотную атаку объектов на территории, контролируемой противником.
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В ночь на 26 декабря ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Сумской, Киевской и Харьковской областях Российские войска провели беспилотную атаку объектов на территории, контролируемой противником.
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