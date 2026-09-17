Мадонна впервые за 23 года откроет церемонию MTV Video Music Awards

Мадонна откроет церемонию MTV Video Music Awards 2026 года. Это будет ее первое живое выступление на премии за 23 года.
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