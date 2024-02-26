20 лучших рецептов из брокколи и цветной капусты

Сочетание брокколи и цветной капусты прекрасно не только своим вкусом, но и внешним видом. Небольшие аккуратные соцветия всегда смотрятся аппетитно, а еще они очень полезные, так что эта подборка рецептов точно пригодится тем, кто следит за своим питанием.