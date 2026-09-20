Юных хоккеистов из Новосибирска госпитализировали в Иркутске с признаками кишечной инфекции

В больницу попали 12 хоккеистов новосибирского "Авангарда" после поездки на поезде. Сейчас им лучше, официальную информацию о причинах отравления обещают завтра, сообщил ТАСС директор клуба Артём Попов 20 сентября 2026 года, в воскресенье.