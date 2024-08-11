📹⚡️Эпичный объективный контроль пресечения 300-мм высокоточной РСЗО "Торнадо-С" прорыва одного из мотопехотных ротно-тактических формирований ВСУ на возведенный в Курской области плацдарм ВСУ.
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📹⚡️Эпичный объективный контроль пресечения 300-мм высокоточной РСЗО "Торнадо-С" прорыва одного из мотопехотных ротно-тактических формирований ВСУ на возведенный в Курской области плацдарм ВСУ.