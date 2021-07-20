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ТРЦ «М5 Молл» разыгрывает подарочные карты

ТРЦ «М5 Молл» разыгрывает подарочные карты

ТРЦ «М5 Молл» организовал конкурс в Instagram. Победители получат подарочную карту.   Условия для участия достаточно просты: необходимо выложить на странице в Instagram фотографии любимых мест в городе и области с хештегами  #МойДомРязань и #М5Молл.

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