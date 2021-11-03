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Свекровь: "А жить я на что буду?"

Свекровь: "А жить я на что буду?"

Я с мужем и 2 детьми жила в съёмной однокомнатной квартире. А у свекрови — собственная трёхкомнатная.

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Елена игрик
Это, конечно, отлично, но! - что, нет ТСЖ? Раз бы написала, два, потом бы ремонт в подъезде делала. На такую вполне можно найти управу. Сказки, короче.
Нина Полевая (Бойко)
Вот не читала все полностью, ПРОСТИТЕ!))) Я Вас умоляю! Ко мне даже моя мама без звонка или предварительной договоренности, не приходила. Не говоря уже о свекрови! ВЫ что, совсем с Дуба рухнули??? Прежде всего надо уважать самого себя и не позволять никому вторгаться в Ваше личное пространство! Будь то мама, теща, свекровь или еще кто-то! Включайте мозги и живите своей жизнью"!
Vera Dobryagina
Сериал про полоумных свекровей продолжается))) И про маменькиных сынков, которые, заведя свою семью, продолжают жить по их указкам. Ладно хоть в этом рассказике невестка взбунтовалась, что в итоге привело к смене событий. А вообще, да, фантазировать становится всё труднее))) Смешно.
людмила голдабина
Мама больная. Это надо признать. Молодцы, что продали квартиру и уехали. Пусть у вас все будет хорошо.

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